1. Многопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Экран по изоляции жилы в виде оплётки из медных лужёных проволок 4. Разделительный слой из прорезиненной ткани или синтетической плёнки 5. Оболочка из резины
Применение кабеля КРШУЭ 4х1,0
— Кабель КРШУЭ разработан для гибкого присоединения электрического оборудования. Успешно используется в полевых условиях, в том числе на заболоченных территориях — Кабель КРШУЭ проявляет устойчивость к воздействию морского тумана. Выдерживает влияние плесени, озона и различных вибраций — Внешняя оболочка сделана из специальной морозостойкой резины, поэтому КРШУЭ купить можно для использования в условиях низких температур — Общее время нахождения кабелей под воздействием солнечной радиации - не более 1000 ч
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