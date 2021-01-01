1. Многопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Экран по изоляции жилы в виде оплётки из медных лужёных проволок 4. Разделительный слой из прорезиненной ткани или синтетической плёнки 5. Оболочка из резины

Применение кабеля КРШУЭ 10х1,0

— Кабель КРШУЭ разработан для гибкого присоединения электрического оборудования. Успешно используется в полевых условиях, в том числе на заболоченных территориях

— Кабель КРШУЭ проявляет устойчивость к воздействию морского тумана. Выдерживает влияние плесени, озона и различных вибраций

— Внешняя оболочка сделана из специальной морозостойкой резины, поэтому КРШУЭ купить можно для использования в условиях низких температур

— Общее время нахождения кабелей под воздействием солнечной радиации - не более 1000 ч