Применение кабеля КРШУ 7х1,0

— Кабель КРШУ разработан для гибкого присоединения электроустройств с номинальным напряжением до 0,38 кВ переменного тока и частотой до 500 Гц

— Кабель КРШУ успешно используется в полевых условиях. Изделие можно эксплуатировать не только на суше, но и на море

— Кабель марки КРШУ подходит для подключения к устройствам, которые находятся на открытом воздухе. Имеет ограниченную устойчивость к влиянию прямых солнечных лучей

— Оболочка кабеля КРШУ сделана из резины, которой характерны озоностойкость и морозостойкость, поэтому КРШУ купить можно для морозильных камер и химических лабораторий