1. Многопроволочная круглая медная токопроводящая жила 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Разделительный слой из прорезиненной ткани или синтетической плёнки 4. Оболочка из резины
Применение кабеля КРШУ 19х1,0
— Кабель КРШУ разработан для гибкого присоединения электроустройств с номинальным напряжением до 0,38 кВ переменного тока и частотой до 500 Гц — Кабель КРШУ успешно используется в полевых условиях. Изделие можно эксплуатировать не только на суше, но и на море — Кабель марки КРШУ подходит для подключения к устройствам, которые находятся на открытом воздухе. Имеет ограниченную устойчивость к влиянию прямых солнечных лучей — Оболочка кабеля КРШУ сделана из резины, которой характерны озоностойкость и морозостойкость, поэтому КРШУ купить можно для морозильных камер и химических лабораторий
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