1. Многопроволочные круглые медные токопроводящие жилы 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Сердечник из резины в четырехжильных кабелях, вокруг которого свиты жилы 4. Разделительный слой из прорезиненной ткани или синтетической плёнки 5. Оболочка из резины 6. Оплётка из стальных оцинкованных проволок

Применение кабеля КРШС-П 4х25

— Кабели КРШС-П предназначены для гибкого соединения электрических устройств в полевых условиях при напряжении до 0,66 кВ переменного тока частоты до 500 Гц или до 1 кВ постоянного тока

— Кабели марки КРШС-П могут прокладываться на заболоченной местности и эксплуатироваться при воздействии соляного (морского) тумана в течение 7 суток, воздействии инея и росы, в условиях загрязнения радиоактивными, отравляющими и бактериальными веществами, после дезактивации, дегазации и дезинфекции