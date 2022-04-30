1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из резины 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из не распространяющей горение резины

Применение кабеля КРНГ 19х2,5

— Кабель КРНГ относится к категории контрольных негорючих кабелей и используется для обеспечения передачи импульсных сигналов к электрооборудованию

— Кабель КРНГ рассчитан на напряжение переменного тока до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ

— Контрольный кабель КРНГ применяют для прокладки в условиях агрессивной среды (повышенная коррозия, влажность), внутри помещений и зданий, в туннелях, в шахтах, на открытом воздухе

— Не рекомендуется использовать кабель КРНГ при наличии механических нагрузок (трение, сжатие, удары и т.д.)

— Не распространяют горение при укладке групповым способом, т.е. в пучках