1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из полиэтилена 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага; битумный состав или битум. — Броня из стальных оцинкованных лент — Без наружного покрова

Применение кабеля КПВБГ 14х1,5

— Контрольный кабель КПВБГ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели марки КПВБГ могут быть проложены на открытом воздухе при условии обеспечения их защиты от механических повреждений и воздействия прямых световых лучей

— Не допускается прокладывать в пожароопасных помещениях

— Кабель КПВБГ применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям