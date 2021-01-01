1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги 4. Металлический экран: — из медной фольги или медной ленты — или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой 5. Оболочка из ПВХ пластиката
Применение кабеля КПсВГЭ 52х1,5
— Контрольный кабель КПсВГЭ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Кабели КПсВГЭ используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей
Наименование
Остаток
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