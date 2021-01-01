1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — Подушка: крепированная бумага или кабельная пропитанная бумага; битумный состав или битум. — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров: негорючий состав; стеклянная пряжа из штапелированного волокна; негорючий состав; покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания
Применение кабеля КПсВБн 52х1,5
Кабель КПсВБн используется для прокладки в шахтах, внутри пожароопасных помещений, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
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Остаток
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