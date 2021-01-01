1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги 4. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных лент — наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга

Применение кабеля КПсПбШв 19х1,0

— Контрольный кабель КПсПбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабель марки КПсПбШв применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям