1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из самозатухающего полиэтилена 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги 4. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных лент — наружный покров из выпрессованного ПВХ защитного шланга

Применение кабеля КПсБбШв 10х6,0

— Контрольный кабель КПсБбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабель КПсБбШв используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям