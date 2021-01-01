1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент 3. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов 4. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем 5. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов 6. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Применение кабеля КППГнг(A)-FRHF 5х0,75

— Контрольный кабель КППГнг(A)-FRHF предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ, в том числе для эксплуатации в системах АС вне гермозоны

— Кабель КППГнг(A)-FRHF применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации, а также для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также детских садах, школах, больницах, кинотеатрах и т.п

— Кабели марки КППГнг(A)-FRHF изготовляются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011)