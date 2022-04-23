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Кабель КППГнг(A)-FRHF 4х1,5

КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
0.084
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
6.552
км
82,70 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
4.447
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
3.404
км
ООО «ЕФК»
Видное
КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
0.555
км
143,92 RUB
ООО «Проводник»
Химки
КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
0.394
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
0.394
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
0.552
км
142,14 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КППГнг(A)-FRHF 4х1,5
0.050
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
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