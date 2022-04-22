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Кабель КППГнг(A)-FRHF 4х1,0

КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
0.150
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
4.745
км
64,51 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
3.426
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
2.596
км
ООО «ЕФК»
Видное
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
0.377
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
0.377
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
0.482
км
65 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
0.123
км
111,66 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КППГнг(A)-FRHF 4х1,0
0.070
км
95,42 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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