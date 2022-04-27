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Кабель КППГнг(A)-FRHF 14х1,0

КППГнг(A)-FRHF 14х1,0
0.382
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КППГнг(A)-FRHF 14х1,0
0.500
км
206,73 RUB
ООО «ТКС»
Краснодар
КППГнг(A)-FRHF 14х1,0
0.327
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КППГнг(A)-FRHF 14х1,0
6.184
км
ООО «ЕФК»
Видное
КППГнг(A)-FRHF 14х1,0
0.045
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
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