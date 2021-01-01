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Применение кабеля КППГЭнг(A)-HF 7х4,0

— Контрольный кабель КППГЭнг(A)-HF предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97

— Кабели КППГЭнг(A)-HF используются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации

— Кабели марки КППГЭнг(A)-HF применяются для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях ( в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах)