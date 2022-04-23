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Кабель КППГЭнг(A)-HF 7х0,75

КППГЭнг(A)-HF 7х0,75
2.636
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КППГЭнг(A)-HF 7х0,75
1.096
км
ООО «Проводник»
Химки
КППГЭнг(A)-HF 7х0,75
0.973
км
ООО «НПО Электроснаб»
Москва
КППГЭнг(A)-HF 7х0,75
0.898
км
122,00 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
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