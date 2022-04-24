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Кабель КППГЭнг(A)-FRHF 5х1,5

КППГЭнг(A)-FRHF 5х1,5
0.136
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КППГЭнг(A)-FRHF 5х1,5
0.300
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КППГЭнг(A)-FRHF 5х1,5
0.120
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
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