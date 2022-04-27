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Кабель КППГЭнг(A)-FRHF 19х1,0

КППГЭнг(A)-FRHF 19х1,0
0.395
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
КППГЭнг(A)-FRHF 19х1,0
0.199
км
455,90 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КППГЭнг(A)-FRHF 19х1,0
1.034
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
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