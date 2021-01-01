1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Изолированные жилы скручены с междужильным заполнением из кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи, синтетических нитей или жгутов из резины. Скрученные жилы обмотаны лентой из прорезиненной ткани, термоскреплённого полотна или синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из резины повышенной эластичности

Применение кабеля КПГУ 3х150+1х70

— Гибкий силовой кабель КПГУ используется для подключения к типовым промышленным сетям электроснабжения подвижных машин, приборов, механизмов различного назначения

— Кабель КПГУ отличается улучшенными изгибными характеристиками. Рассчитан на эксплуатацию в областях с умеренным климатом, может применяться на суше, различных видах водоемов

— Кабель КПГУ устанавливается внутри помещений, а также за их пределами, не требует обязательной защиты от осадков и воздействия ультрафиолета