1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из не распространяющей горение маслостойкой резины повышенной эластичности

Применение кабеля КПГСН 3х70+1х25+1х10

— Силовые кабели КПГСН предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1 кВ

— Кабель КПГСН предназначен для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, а также в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в том числе шахтах, подвалах, судовых и корабельных помещениях), в которых возможно длительное наличие или частая конденсация влаги на стенах и потолке

— Кабели марки КПГСН устойчивы к воздействию смазочных масел, а также дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве. Не распространяют горение