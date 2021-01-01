1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из холодостойкой резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины повышенной эластичности

Применение кабеля КПГС-ХЛ 3х70+1х35+2х10

— Кабель КПГС-ХЛ разработан для реализации оконечного участка сетей электроснабжения на различных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях

— Кабель КПГС-ХЛ используется для подачи питающего напряжения на нестационарные машины и механизмы

— КПГС-ХЛ рассчитан на эксплуатацию в географических регионах с холодным климатом

— Отсутствие упрочняющих покрытий и брони не снижает устойчивости к механическим воздействиям всех видов, чему способствует применение в сердечнике центрального опорного элемента

— Кабель КПГС-ХЛ может эксплуатироваться на суше и водоемах, при прокладке на открытом воздухе не требует дополнительной защиты от солнца