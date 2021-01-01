1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из резины круглого или профильного сечения и покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из резины повышенной эластичности
Применение кабеля КПГС 3х95+1х35+1х10
— Промышленный силовой кабель КПГС используется для подключения к сетям электроснабжения различных нестационарных машин, механизмов и приборов — За счет применения соответствующих материалов и конструктивных решений кабель КПГС отличается повышенной гибкостью и увеличенной продолжительностью эксплуатации — Кабель КПГС имеет обычный, а также холодостойкий варианты исполнения. Может прокладываться открыто без дополнительных элементов защиты от осадков, ультрафиолетовых лучей — КПГС предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом на суше, а также на пресных и соленых водоемах — Максимальное рабочее переменное напряжение составляет 0,66 кВ, при эксплуатации на сетях постоянного тока допустимо его увеличение до 1 кВ
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