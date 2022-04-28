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Кабель КПГН 3х70+1х70

КПГН 3х70+1х70
0.080
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КПГН 3х70+1х70
0.600
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
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