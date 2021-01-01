1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из холодостойкой резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины повышенной эластичности

Применение кабеля КПГ-ХЛ 2х6,0

— Силовые кабели КПГ-ХЛ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В

— Кабель КПГ-ХЛ применяется для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях

— Важнейшим достоинством продукции КПГ-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)