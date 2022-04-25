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Кабель КПГ 3х6,0+1х6,0

КПГ 3х6,0+1х6,0
0.670
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
КПГ 3х6,0+1х6,0
0.527
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КПГ 3х6,0+1х6,0
0.057
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КПГ 3х6,0+1х6,0
0.390
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х6,0+1х6,0
0.610
км
ООО «КабСклад»
Санкт-Петербург
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