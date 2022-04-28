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Кабель КПГ 3х10+1х10

КПГ 3х10+1х10
0.165
км
ООО «Кабель СПБ»
Санкт-Петербург
КПГ 3х10+1х10
0.415
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
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