Применение кабеля КПГ 3х1,5+1х1,5

— Силовые кабели КПГ на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ, при изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С

— Кабели марки КПГ предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом

— Кабели КПГ не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании

— Требований по пожарной опасности не предъявляются