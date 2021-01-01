1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Одно- или двухслойная оболочка из резины повышенной эластичности
Применение кабеля КПГ 2х120
— Силовые кабели КПГ на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ, при изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С — Кабели марки КПГ предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом — Кабели КПГ не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании — Требований по пожарной опасности не предъявляются
Наименование
Остаток
Ед. изм.
Цена с НДС
Поставщик
Запросить счет