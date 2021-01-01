1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов 3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из полимерной композиции, не содержащей галогенов, наложенное одновременно с разделительным слоем 4. Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов 5. Броня из двух стальных оцинкованных лент 6. Защитный шланг из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Применение кабеля КПБПнг(A)-HF 5х2,5

— Контрольные кабели КПБПнг(A)-HF не распространяющие горение, не содержащих галогенов, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-001-97

— Кабели КПБПнг(A)-HF изготавливаются для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.)

— Применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации

— Кабели КПБПнг(A)-HF не распространяют горение при групповой прокладке