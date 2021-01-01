1. Однопроволочная круглая медная жила 2. Изоляция жилы из полиэтилена 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде лент из полиамидной, полиэтилентерефталатной плёнки или из крепированой бумаги 4. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных лент — наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга

Применение кабеля КПБбШв 7х2,5

— Контрольный кабель КПБбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

— Кабели КПБбШв должны эксплуатироваться в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50С до +50С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С

— Не распространяют горение при одиночной прокладке