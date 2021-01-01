1. Одна многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила 2. На токопроводящую жилу наложена синтетическая плёнка для предотвращения прилипания изоляции 3. Изоляция из резины 4. Оболочка из резины. Возможно одновременное наложение изоляции и оболочки или применение изоляционно-защитной оболочки

Применение кабеля КОГ1-Т 1х50

— Силовой кабель КОГ1-Т рассчитан на эксплуатацию совместно со сварочными трансформаторами, подключаемыми к 50-герцовой 220-вольтовой сети. Без ограничений допускается использование этого изделия в сетях постоянного тока напряжением не свыше 700 В

— Качественный материал изоляции позволяет прокладывать продукцию по суше и в воде, использовать в условиях тропиков

— Кабель КОГ1-Т не боится помещений, тоннелей и шахт с повышенной влажностью вплоть до конденсации