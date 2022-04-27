1. Одна многопроволочная медная токопроводящая жила 2. На токопроводящую жилу наложена синтетическая плёнка для предотвращения прилипания изоляции 3. Изоляция из резины 4. Оболочка из резины. Возможно одновременное наложение изоляции и оболочки или применение изоляционно-защитной оболочки
Применение кабеля КОГ1 1х50
— Силовой кабель КОГ1 рассчитан на эксплуатацию совместно со сварочными трансформаторами, подключаемыми к 50-герцовой 220-вольтовой сети. Без ограничений допускается использование этого изделия в сетях постоянного тока напряжением не свыше 700 В — Кабель КОГ1 предназначен в первую очередь на применение в погодных условиях средних широт, имеются варианты тропического исполнения и для местностей с холодным климатом — В случае внутреннего использования важным становится то, что допускается повышенная влажность с длительным и интенсивным образованием конденсата. Это позволяет осуществлять прокладку по подвалам, отсекам речных и озерных кораблей, а также эксплуатировать в шахтах
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