Применение кабеля КОГ1 1х120

— Силовой кабель КОГ1 рассчитан на эксплуатацию совместно со сварочными трансформаторами, подключаемыми к 50-герцовой 220-вольтовой сети. Без ограничений допускается использование этого изделия в сетях постоянного тока напряжением не свыше 700 В

— Кабель КОГ1 предназначен в первую очередь на применение в погодных условиях средних широт, имеются варианты тропического исполнения и для местностей с холодным климатом

— В случае внутреннего использования важным становится то, что допускается повышенная влажность с длительным и интенсивным образованием конденсата. Это позволяет осуществлять прокладку по подвалам, отсекам речных и озерных кораблей, а также эксплуатировать в шахтах