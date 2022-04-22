Применение кабеля КГТП-ХЛ 5х6,0

— Данный тип промышленного многожильного силового кабеля КГТП-ХЛ предназначается для использования в промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве

— Областью применения кабеля КГТП-ХЛ является временное или постоянное обеспечение питанием различных видов передвижного промоборудования, а также межсекционных соединений

— Параметры сети для использования этого кабеля должны обладать силовыми характеристиками в 0,6 кВ до 400 Гц переменного тока или 1 кВ постоянного

— Важнейшим достоинством кабеля КГТП-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)