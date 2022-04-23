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Кабель КГТП-ХЛ 5х25

КГТП-ХЛ 5х25
0.038
км
1 305 000,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х25
0.050
км
1 617 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГТП-ХЛ 5х25
0.461
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
КГТП-ХЛ 5х25
0.125
км
1 433,37 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 5х25
1.008
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 5х25
1.145
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 5х25
1.859
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 5х25
1.662
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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