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Кабель КГТП-ХЛ 5х2,5

КГТП-ХЛ 5х2,5
3.353
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х2,5
3.498
км
ООО «Квин»
Пермь
КГТП-ХЛ 5х2,5
0.011
км
148,81 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 5х2,5
1.800
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 5х2,5
0.160
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 5х2,5
0.013
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КГТП-ХЛ 5х2,5
0.050
км
363,44 KZT
ТОО «КазРосЭлектро»
Астана
КГТП-ХЛ 5х2,5
1.582
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 5х2,5
2.327
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 5х2,5
1.800
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
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