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Кабель КГТП-ХЛ 4х95

КГТП-ХЛ 4х95
1.573
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х95
0.167
км
4 890 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГТП-ХЛ 4х95
0.971
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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