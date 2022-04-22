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Кабель КГТП-ХЛ 4х70

КГТП-ХЛ 4х70
0.080
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х70
0.846
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х70
0.423
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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