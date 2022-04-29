1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Изоляция из термоэластопласта. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции 3. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки 4. Оболочка из термоэластопласта
Применение кабеля КГТП-ХЛ 4х50
— Данный тип промышленного многожильного силового кабеля КГТП-ХЛ предназначается для использования в промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве — Областью применения кабеля КГТП-ХЛ является временное или постоянное обеспечение питанием различных видов передвижного промоборудования, а также межсекционных соединений — Параметры сети для использования этого кабеля должны обладать силовыми характеристиками в 0,6 кВ до 400 Гц переменного тока или 1 кВ постоянного — Важнейшим достоинством кабеля КГТП-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС)
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