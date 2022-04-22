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Кабель КГТП-ХЛ 4х35

КГТП-ХЛ 4х35
0.212
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х35
0.802
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КГТП-ХЛ 4х35
1.548
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 4х35
0.020
км
ООО «Энергоцентр-ЕК»
Екатеринбург
КГТП-ХЛ 4х35
0.707
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП-ХЛ 4х35
0.832
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х35
4.791
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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