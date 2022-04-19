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Кабель КГТП-ХЛ 4х2,5

КГТП-ХЛ 4х2,5
0.475
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.158
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КГТП-ХЛ 4х2,5
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.087
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.700
км
118,00 RUB
ООО РСК
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.063
км
ООО «Квин»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х2,5
3.000
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.300
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.362
км
73,32 RUB
ООО «ОМ»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.315
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.040
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КГТП-ХЛ 4х2,5
1.000
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.001
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х2,5
1.115
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП-ХЛ 4х2,5
0.015
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х2,5
1.880
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
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