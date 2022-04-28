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Кабель КГТП-ХЛ 4х16

КГТП-ХЛ 4х16
0.168
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 4х16
0.100
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
КГТП-ХЛ 4х16
0.195
км
886 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГТП-ХЛ 4х16
0.594
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
КГТП-ХЛ 4х16
1.352
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП-ХЛ 4х16
7.205
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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