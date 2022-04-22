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Кабель КГТП-ХЛ 4х10

КГТП-ХЛ 4х10
0.437
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 4х10
1.567
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х10
0.100
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КГТП-ХЛ 4х10
0.046
км
554 400,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГТП-ХЛ 4х10
0.100
км
ООО ТД «Ункомтех»
Екатеринбург
КГТП-ХЛ 4х10
0.204
км
ООО «ГК Электроника»
Петрозаводск
КГТП-ХЛ 4х10
4.401
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х10
1.958
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х10
1.283
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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