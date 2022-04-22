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Кабель КГТП-ХЛ 4х1,5

КГТП-ХЛ 4х1,5
4.025
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 4х1,5
0.433
км
ООО ТД «Ункомтех»
Шелехов
КГТП-ХЛ 4х1,5
0.200
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 4х1,5
0.010
км
ООО ТД «ЕвроСпецКабель»
Омск
КГТП-ХЛ 4х1,5
3.900
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 4х1,5
0.116
км
ООО «Параллель»
Ижевск
КГТП-ХЛ 4х1,5
0.065
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГТП-ХЛ 4х1,5
1.310
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х1,5
0.394
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 4х1,5
1.490
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
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