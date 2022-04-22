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Кабель КГТП-ХЛ 3х6,0

КГТП-ХЛ 3х6,0
2.907
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х6,0
0.200
км
ООО «ТД МКМ-Кабель»
Москва
КГТП-ХЛ 3х6,0
0.100
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 3х6,0
1.058
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 3х6,0
0.015
км
ООО НКЗ «Электрокабель НН»
Кстово
КГТП-ХЛ 3х6,0
0.200
км
536,16 KZT
ТОО «КазРосЭлектро»
Астана
КГТП-ХЛ 3х6,0
7.950
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х6,0
2.336
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
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