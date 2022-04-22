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Кабель КГТП-ХЛ 3х50+1х16

КГТП-ХЛ 3х50+1х16
0.116
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 3х50+1х16
2.164
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х50+1х16
0.000
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 3х50+1х16
0.084
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х50+1х16
0.547
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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