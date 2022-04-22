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Кабель КГТП-ХЛ 3х35+1х10

КГТП-ХЛ 3х35+1х10
0.612
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 3х35+1х10
1.094
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х35+1х10
0.112
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 3х35+1х10
0.808
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х35+1х10
1.538
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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