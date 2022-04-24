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Кабель КГТП-ХЛ 3х25+1х10

КГТП-ХЛ 3х25+1х10
0.735
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГТП-ХЛ 3х25+1х10
0.100
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 3х25+1х10
0.123
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КГТП-ХЛ 3х25+1х10
0.198
км
ООО «Параллель»
Ижевск
КГТП-ХЛ 3х25+1х10
1.077
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х25+1х10
0.168
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х25+1х10
2.562
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
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