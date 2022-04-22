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Кабель КГТП-ХЛ 3х2,5

КГТП-ХЛ 3х2,5
0.196
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КГТП-ХЛ 3х2,5
14.109
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х2,5
2.713
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГТП-ХЛ 3х2,5
5.165
км
ООО ТД «Кабельная Индустрия»
Уфа
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.713
км
93,00 RUB
ООО РСК
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.200
км
ООО «УКС Энергия»
Москва
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.118
км
129 100,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.060
км
ООО «Квин»
Пермь
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.142
км
ООО «Параллель»
Ижевск
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.213
км
106,89 RUB
ООО «МегаСнаб СПБ»
Санкт-Петербург
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.316
км
ООО «ТехКомЭлектро»
Москва
КГТП-ХЛ 3х2,5
4.445
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГТП-ХЛ 3х2,5
1.100
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.200
км
ООО «ТПК «Форес»
Домодедово
КГТП-ХЛ 3х2,5
34.747
км
ООО «Конкорд»
Смоленск
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.200
км
356,82 KZT
ТОО «КазРосЭлектро»
Астана
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.852
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГТП-ХЛ 3х2,5
1.515
км
ООО «КабельСнаб»
Красноярск
КГТП-ХЛ 3х2,5
81
шт
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГТП-ХЛ 3х2,5
0.032
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП-ХЛ 3х2,5
10.078
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГТП-ХЛ 3х2,5
21.944
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
КГТП-ХЛ 3х2,5
6.594
км
ООО «НКЗ Кабель-Центр»
Новосибирск
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